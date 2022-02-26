Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Війна в Україні: голова Запорізької ОДА розповів про ситуацію в регіоні та поранених

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Найбільш напружена ситуація у Мелітополі.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив про ситуацію в регіоні станом на ранок 26 лютого.

За його словами, ніч у Запоріжжі минула тихо, місто працює, але за технічними вимогами безпеки відключили опалення. Найближчим часом його має бути вирішено.

Енергодар без обстрілів. Станція працює без опадів.

У Бердянську ніч минула безпечно. Зараз влада вирішує питання забезпечення життєдіяльності міста.

Найскладніша ситуація в Мелітополі. Там тривають бої, присутня ворожа техніка. Поранено 14 наших військових.

Як повідомлялося, минулої ночі українські військові змогли відстояти Миколаїв. Зокрема, атаку російських військ змогла відбити протиповітряна оборона наших захисників.

Наступна публікація