Війна в Україні: голова Запорізької ОДА розповів про ситуацію в регіоні та поранених

Війна в Україні: голова Запорізької ОДА розповів про ситуацію в регіоні та поранених

Найбільш напружена ситуація у Мелітополі.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив про ситуацію в регіоні станом на ранок 26 лютого.

За його словами, ніч у Запоріжжі минула тихо, місто працює, але за технічними вимогами безпеки відключили опалення. Найближчим часом його має бути вирішено.

Енергодар без обстрілів. Станція працює без опадів.

У Бердянську ніч минула безпечно. Зараз влада вирішує питання забезпечення життєдіяльності міста.

Найскладніша ситуація в Мелітополі. Там тривають бої, присутня ворожа техніка. Поранено 14 наших військових.

Як повідомлялося, минулої ночі українські військові змогли відстояти Миколаїв. Зокрема, атаку російських військ змогла відбити протиповітряна оборона наших захисників.