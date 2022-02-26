Війна в Україні: голова Запорізької ОДА розповів про ситуацію в регіоні та поранених

Найбільш напружена ситуація у Мелітополі.
Голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив про ситуацію в регіоні станом на ранок 26 лютого.
За його словами, ніч у Запоріжжі минула тихо, місто працює, але за технічними вимогами безпеки відключили опалення. Найближчим часом його має бути вирішено.
Енергодар без обстрілів. Станція працює без опадів.
У Бердянську ніч минула безпечно. Зараз влада вирішує питання забезпечення життєдіяльності міста.
Найскладніша ситуація в Мелітополі. Там тривають бої, присутня ворожа техніка. Поранено 14 наших військових.
Як повідомлялося, минулої ночі українські військові змогли відстояти Миколаїв. Зокрема, атаку російських військ змогла відбити протиповітряна оборона наших захисників.