Війна в Україні: Годжес сказав, чи закінчиться вона цього року

Генерал Бен Годжес / © Getty Images

Реклама

Екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Годжес не вірить у завершення повномасштабної війни в Україні протягом поточного року. Головна причина — відсутність реального зацікавлення Кремля у досягненні миру та недостатній тиск на агресора з боку Заходу.

Про це генерал заявив у ексклюзивному коментарі Новини.LIVE на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Росія не хоче миру

Бен Годжес наголосив, що попри численні розмови про переговори, Росія не демонструє жодних ознак готовності зупинити агресію. На його думку, Москва й надалі робить ставку на виснаження України та розкол західної коаліції.

Реклама

Відсутність тиску США та ставлення до Європи

Аналізуючи роль міжнародної спільноти, генерал висловив критичні зауваження щодо позиції нинішньої американської адміністрації:

Брак тиску з боку США: За словами Годжеса, адміністрація Дональда Трампа наразі не чинить на Москву достатнього впливу, який міг би змусити Путіна змінити свої плани.

Зневага до європейських партнерів: Генерал зауважив, що російське керівництво фактично не поважає європейських лідерів, а тому їхні заклики до миру чи спроби дипломатичного врегулювання ігноруються окупантами.

«Причина в тому, що Росія просто не зацікавлена у мирі. Адміністрація Трампа не чинить на Москву достатнього тиску, а європейців росіяни не поважають, щоб слухати», — резюмував екскомандувач.

Раніше Бен Годжес неодноразово підкреслював, що ключем до перемоги України є не лише героїзм ЗСУ, а й стратегічне бачення Заходу, яке має полягати у повній поразці Росії. Він також закликав до посилення санкційного тиску на російський нафтогазовий сектор, який є основним джерелом фінансування війни.

Нагадаємо, генерал США назвав три умови, які можуть змусити Путіна припинити війну.