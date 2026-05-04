Війна в Україні може затягнутися: історик зробив тривожну заяву

Війна в Україні / © ТСН

Реклама

Минулого року звучали оцінки про те, що війна в Україні входить у фінальну фазу. Однак нині такі прогнози втратили актуальність через зміну глобальної ситуації.

Про це сказав професор Українського католицького університету, історик та публічний інтелектуал Ярослав Грицак в інтерв’ю «Українській правді».

Як пояснює експерт, раніше висновки про можливе завершення війни базувалися на тодішніх обставинах. Проте після загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема через конфлікт в Ірані, ці оцінки довелося переглянути.

Реклама

«Історики дотримуються тези, яку колись сказав Джон Мейнард Кейнс: „Коли факти змінюються, ми міняємо думку, а що робите ви?“. Змінилися факти, як бачимо», — зазначає він.

Грицак визнає: раніше справді могло здаватися, що війна наближається до завершення. Втім нові геополітичні виклики створюють ризик її затягування на невизначений термін.

«Зараз боюся давати будь-які перспективи. По крайній мірі ми бачимо, що Україна має вікно можливостей на 2 роки завдяки тому, що дістала фінансування від ЄС», — заззначив історик.

Раніше військовий аналітик Олександр Коваленко заявив, що завершення війни матиме чіткі передвісники. Першою ознакою стане виснаження армії РФ, яке вже проявляється у слабких наступальних діях і нездатності повністю стримувати контратаки ЗСУ. За його словами, поступове «просідання» оборони призведе до зміни риторики Росії та сигналізуватиме про наближення завершення війни. Водночас експерт наголошує, що цей процес не буде різким, адже війна вже тривалий час рухається до свого завершення поступово.

Реклама

Новини партнерів