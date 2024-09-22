Війна в Україні може стати "вічною": Захід і Київ мають різні уявлення про її закінчення — The Times

На Заході припускають думку, що війна в Україні перетвориться на "вічну війну" з періодами активних боїв і псевдоперемир'я.

Президент України Володимир Зеленський збирається представити свій "План Перемоги" у Вашингтоні. У США вже заявили, що ознайомилися з деякими загальними контурами плану і вважають його практичним.

Однак, як пише The Times, погляди на перемогу в Києва і Заходу можуть різнитися, і незрозуміло, чи вважають союзники України, що ворога справді може бути вигнано.

За словами автора Марка Галеотті, на Заході вважають, що однією з цілей плану Зеленського є утримання підтримки союзників. Як зазначив у розмові з Галеотті німецький дипломат, "не знаю, чи принесе він перемогу над росіянами, але, ймовірно, він призначений, як і все інше, для того, щоб змусити нас залишатися в строю".

Водночас, пише Галеотті, на Заході спостерігається значна "втома від України" і зростає відчуття, що настав час закінчити конфлікт, навіть якщо це означає встановлення "потворного миру". При цьому, зазначає оглядач, у західних союзників немає єдиної думки, як має завершитися війна.

"Замість того, щоб розв'язати ці протиріччя, Захід прикривається порожньою мантрою про те, що рішення має ухвалювати сама Україна. Не бажаючи безпосередньо вирішувати свої розбіжності з приводу того, як має закінчитися цей конфлікт, Захід так і не дійшов згоди щодо кількох ключових дилем", - зазначає він.

При цьому, йдеться у статті, навіть найвідвертіші союзники України скептично ставляться до того, що Києву вдасться військовим шляхом повернути всю окуповану територію.

"Навіть визнаний яструб України з польського аналітичного центру зізнався мені: "Кордони України часто зміщувалися з плином часу; справжня боротьба зараз полягає в тому, щоб у майбутньому [кордони] України зміщувалися якомога менше", - пише автор статті.

Неприємним наслідком цього є те, пише Галеотті, що якщо Україна й надалі відмовлятиметься визнавати будь-які територіальні втрати, то конфлікт перетвориться на вічну війну.

"Після певного моменту настане виснаження, і військовий конфлікт коливатиметься між епізодами жорстоких боїв і тимчасовими перемир'ями, але вона не закінчиться", - зазначає він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський окреслив ключові аспекти "Плану Перемоги" України.

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