"Війна в Україні може закінчитись через 15 днів без підтримки Заходу": гучна заява Борреля

Війна може закінчитися через 15 днів у разі, якщо західні союзники припинять підтримувати Україну.

Відповідну заяву зробив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, пише видання 20minutos.

За словами Борреля, важливим є те, як саме вона закінчиться.

"Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, через п'ятнадцять днів війна закінчиться і Путін досягне своїх цілей. Але чи хочемо ми цього для українців і для безпеки самих себе, європейців?", - сказав він.

Боррель наголосив, що союзники мають зробити все можливе, щоб, коли настане час переговорів із Росією, Україна могла вести їх "на умовах, сприятливих для суверенітету і територіальної цілісності".

Крім того, він виступив за надання Україні дозволу бити вглиб Росії.

Напередодні високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель зробив тривожну заяву.

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