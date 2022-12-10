Війна в Україні може закінчитися лише поразкою Путіна – Борис Джонсон

Борис Джонсон заявив, що Україна може і повинна перемогти у війні проти РФ.

Війна в Україні може закінчитися лише поразкою президента РФ Володимира Путіна. Російські війська мають бути відкинуті до фактичного кордону 24 лютого. Володимир Зеленський та українці не можуть погодитися з іншим результатом, особливо після жорстокості, яку вони пережили.

Про це у колонці видання Wall Street Journal написав британський експрем'єр Борис Джонсон.

Про українців

"Оскільки війна може закінчитися лише одним способом, питання в тому, як швидко ми дійдемо до неминучого завершення. Світ не може далі дивитися, як українців тероризують ракетами та безпілотниками. Це моральна огида, коли мільйони ніч за ніччю залишаються без опалення, світла чи води, не кажучи вже про безперервне вбивство мирних жителів. І чим довше Путін продовжуватиме свої безглузді нападки, тим довше триватиме глобальна економічна криза", - написав він.

Про російський газ

Існує серйозна небезпека. Для всіх, хто розраховує на постачання російського газу, ця зима буде дуже важкою, але завдяки величезній організаційній роботі зі зберігання запасів газу ми її переживемо. Більші проблеми виникнуть наступної зими, коли ці запаси будуть вичерпані, і їх буде важче поповнити.

"Деякі європейські країни поспішають будувати додаткові вітрові потужності, але вони також не будуть готові, і ми точно не матимемо більше цивільних ядерних реакторів. Невже ми справді збираємося чекати і відпускати цю справу на самоплив, поки Путін не відновить частину своїх важелів впливу. Настав час терміново розглянути, що ще може зробити Захід, щоб допомогти українцям досягнути їхніх військових цілей, або принаймні вигнати росіян з українських територій. Це єдина правдоподібна основа, коли можна почати розмову про майбутнє", - зазначив він.

Про допомогу Україні

Внесок Америки вже був величезним — щонайменше 17 мільярдів доларів військової допомоги. Велика Британія виділила близько 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Інші країни активізувалися.

"Я знаю, що ці витрати є болючими в часи фінансових обмежень, але час – це гроші, і чим довше це триватиме, тим більше ми всі платитимемо за військову підтримку. Тож давайте розділимо тягар і прискоримо розв’язку. Спочатку давайте надамо українцям необхідну допомогу проти атак з повітря. Києву потрібні безпілотні літальні апарати для виявлення місць запуску безпілотників і ракет, а також зенітні ракети для їх виведення", - продовжив політик.

Про можливе використання РФ ядерної зброї

Володимир Путін знає, що він не може використовувати ядерну зброю чи іншу зброю масового знищення. Він знає про наслідки.

"Правда полягає в тому, що він боїться ескалації. Це не була загроза з боку Організації Північноатлантичного договору, яка "спровокувала" його на вторгнення. Це були десятиліття млявості та нерішучості Заходу щодо статусу України. Захід спокутував цю невдачу приголомшливою демонстрацією злагодженості та єдності від лютого. Ми повинні бути сильнішими і сміливішими", - написав Джонсон.

Нагадаємо, Борис Джонсон розглядає можливість створення організації, яка підтримуватиме Україну під час її повоєнного відновлення.

Борис Джонсон разом зі зброєю став поруч з українськими військовими

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