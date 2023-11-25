"Війна в Україні може затягнутись на 10-15 років": британський експерт зробив невтішний прогноз

Британський військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант розповів про те, що чекає українців і що планує робити Путін.

Росія готується до 10-15 років затяжної війни, аби зламати Україну.

Про це британський військовий експерт сказав в інтерв'ю "Еспресо".

"Росія готується до двох-трьох років, а може, навіть і до 10-15 років затяжної війни. Вона просто продовжуватиме бити по Україні, поки та не зламається", - вважає Глен Грант.

За його словами, росіяни розраховують на те, що Захід рано чи пізно не витримає і тоді відбудеться щось на кшталт "корейського сценарію". Конфлікт заморозять, створять кордон, який розділятиме Східну Україну, або так звану Новоросію, та Україну.

"Ось чого вони прагнуть і на що сподіваються", - каже експерт.

За його словами, все свідчить про те, що росіяни поволі мобілізуються, щоб не створювати хаос у Москві та Санкт-Петербурзі. Але на решті території країни триває постійна мобілізація, покращується здатність доставляти зброю на лінію фронту. Окупанти доволі успішно виготовляють засоби радіоелектронної боротьби, про що рік тому вони могли тільки мріяти. Але Росія наближається до перехрестя, де з одного боку зростає оборонка, а з іншого - падає економіка.

"У певному сенсі добре, що в російському генштабі перебувають не дуже світлі голови. Вони розумні у своїй конкретній спеціальності, але точно не в стратегічному мисленні. Цілком можливо, що, поставивши країну на військові рейки, вони фактично руйнують її економіку в цілому. Ми знаємо, що стан економіки в Росії в багатьох сферах залишає бажати кращого. Наприклад, деякі авіакомпанії на межі колапсу, тому що вони не можуть отримати запчастини та підтримувати літаки в належному стані в повітрі. Це є відображенням деяких сфер в економіці. І якщо уже авіакомпанії не витримують, то інші сегменти точно мають бути близькі до колапсу", - сказав Грант.

Нагадаємо, політичний експерт та журналіст Віталій Портников вважає, що українці повинні адаптуватись до життя в умовах війни. Він зазначив, що якщо в України та Росії будуть ресурси, то війна може тривати і до 2035 року, проте на його думку - це може і швидше закінчитись.

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