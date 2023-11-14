Війна в Україні може затягнутися ще на п'ять років — The Economist

З огляду на ситуацію у світі і дедалі більше воєнних конфліктів, у разі виникнення нової серйозної кризи Захід може опинитися у важкому становищі.

Західні чиновники все частіше починають говорити про те, що війна Росії проти України може затягнутися ще на п'ять років.

Про це пише The Economist.

"Західні чиновники все частіше схиляються до думки, що війна в Україні може затягнутися ще на п'ять років, причому ні Росія, ні Україна не готові поступитися, але й не здатні вийти з глухого кута", - пише видання.

Зазначається, що нині у світі настали "не найщасливіші часи", зокрема у зв'язку з тим, що війна між Ізраїлем і ХАМАС загрожує перекинутися на весь Близький Схід, а на задньому плані зіткнуться США та Іран. І найбільша у Європі з 1945 року війна в Україні не подає ознак закінчення.

Автор статті на The Economist впевнений - якщо ці обидві війни затягнуться, світові доведеться несолодко. У разі виникнення нової серйозної кризи Захід опиниться у важкому становищі.

"Холодна війна" була "організованим світом", пише видання. Існували глобальні виклики, але багато з них були підмножинами великої боротьби між наддержавами. Тепер після холодної війни ситуація більше схоже на приготування їжі на плиті з вісьмома конфорками, де на кожній конфорці стоїть каструля, і кожна з них ось-ось закипить.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов каже, що в Росії вже посилюються кризові явища. Проте війна зможе проходити ще довго – росіяни не будуть підписувати жодного договору з Києвом та коаліцією союзників.

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