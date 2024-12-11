Масштабні обшуки в УЗ: поліція розслідує, куди дівалися квитки на міжнародні потяги

Наразі купити квитки на різні міжнародні напрямки дуже важко, правоохоронці та УЗ вирішили з'ясувати чому так.
У Києві та Київській області Нацполіція спільно з "Укрзалізницею" проводять спецоперацію проти злочинної групи, в якій, ймовірно, були посадовці, які експлуатувала залізничників, контролюючи продаж квитків на міжнародні рейси.
Про це повідомили у Національній поліції та в Укрзалізниці.
"За узгодженим Укрзалізницею та Національною поліцією планом у м. Києві та Київській області тривають процесуальні дії. Їхня мета — зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка “паразитувала” на рядових залізничниках. Проводяться обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання", - йдеться у повідомленні.
Вони вибачились перед пасажирами за можливі незручності, такі як обмеження доступу, додаткові перевірки чи затримки руху, і запевнили, що роблять все можливе для мінімізації цих проблем.
Нагадаємо, ми писали, що за квитками до Польщі є полювання, їх немає на сайті УЗ, а вдосталь на ОLX.
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