Робота ППО / © Associated Press

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На початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році головним закликом України до Заходу було постачання артилерійських снарядів і танків, щоб зупинити навалу окупантів. Тепер, коли повномасштабна війна триває вже п’ятий рік, характер бойових дій кардинально змінився. Як зазначає президент Володимир Зеленський, протистояння перетворилося на вирішальну «битву в небі». І це також момент істини для Заходу.

Про це пише видання The New York Times.

Глухий кут та війна на виснаження

На землі війна зайшла у глухий кут. Росія продовжує повільно просуватися українською територією, але робить це черепашачим темпом і ціною колосальних втрат.

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За даними Інституту вивчення війни (ISW), лише за червень Україна ліквідувала та поранила майже 40 тисяч російських військових — це приблизно 1300 втрат на кожен загарбаний чи проникнутий квадратний кілометр. Такий показник виснаження у 19 разів перевищує аналогічні дані минулого року.

«Українські сили стають дедалі ефективнішими у одночасному сповільненні просування РФ та нанесенні їй важких втрат», — констатують в ISW.

Натомість повітряна битва ведеться не за території. Це жорстока дуель на виснаження, мета якої — підірвати спроможність та волю ворога до продовження боротьби. Росія тероризує українські міста залпами дронів, крилатих та балістичних ракет. Україна відповідає дедалі складнішими та далекобійнішими безпілотниками: відтісняє російський флот у Чорному морі, виснажує окупований Крим та б’є по нафтових та військових об’єктах у глибокому тилу РФ. Черги на заправках у Москві, чорний дим над нафтопереробним заводом у далекому Омську та кадри порятунку людей із розбитих багатоповерхівок Києва наочно ілюструють цю нову реальність.

Дефіцит Patriot: головна криза моменту

«Якщо ви зупините ворога на полі бою, якщо зупините війну на суходолі та позбавите його панування на морі… тоді наступним полем бою стане небо. І, чесно кажучи, у цьому змаганні набагато менше важить те, чия територія є більшою», — заявив нещодавно Зеленський в інтерв’ю The Financial Times.

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Головна проблема полягає в ресурсах для відбиття російських атак. Після того, як США витратили значну частину своїх ракет-перехоплювачів (зокрема дефіцитних протиракет до Patriot) під час повітряних атак Ірану, запасів для України залишилося критично мало.

Під час масованого удару 6 липня Україна збивала дрони та крилаті ракети, але не змогла зупинити жодну балістичну ракету — на це просто не вистачило протиракет. Водночас, за даними української розвідки, Росія щомісяця виробляє близько 60 балістичних ракет «Іскандер».

Саме тому перехоплювачі Patriot замінили артилерійські снаряди в ролі незамінної зброї на фінальній стадії цієї війни. Недільні кадрові перестановки в українському уряді також були зумовлені цим фактором: Зеленський назвав закупівлю та виробництво ракет Patriot головним завданням для нового кабінету.

Що обіцяє Трамп

Гроші на зброю є — НАТО виділило 80 мільярдів доларів військової допомоги, ще мільярди виділяють країни окремо. Ба більше, Дональд Трамп, схоже, знову схиляється на бік України після її останніх військових успіхів.

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На нещодавньому саміті НАТО в Анкарі Трамп назвав українське керівництво «геніальним» і заявив, що готовий надати Україні ліцензію на власне виробництво ракет Patriot. Зеленський, враховуючи непростий досвід відносин, прокоментував це стримано: «Президент Трамп хоче бути там, де є успіх».

Проте на практиці все складніше:

Трамп визнав, що ще не обговорював питання ліцензії з виробниками Lockheed Martin та RTX.

Навіть за згоди компаній, на запуск виробництва в Україні підуть роки.

Україна змушена стояти у черзі разом із армією США та 16 іншими іноземними замовниками.

Кожна ракета вартістю 3,9 мільйона доларів виготовляється близько двох років. Наразі Lockheed випускає лише близько 600 ракет на рік. За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), під час повітряного протистояння з Іраном США витратили половину свого запасу з 2330 ракет Patriot — лише на їхнє відновлення знадобиться 3,5 роки.

«Адаптивна війна»: як виживає Україна

Попри дефіцит ракет, Україна демонструє дивовижну винахідливість. Керуючись принципом «бий лучника, а не стрілу», ЗСУ дедалі частіше атакують військово-промислові об’єкти в глибині Росії дешевими, але смертоносними дронами власного виробництва. Результати відчутні: Росія вже була змушена запровадити заборону на експорт дизельного пального, а в окупованому Криму оголосили надзвичайний стан через гострий дефіцит палива та відключення електрики.

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Окрім повітряних дронів, на полі бою воюють цілі батальйони гусеничних та колісних роботів. Вони виконують тисячі місій щомісяця: підвозять боєприпаси, евакуюють поранених, мінують територію та утримують позиції.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус називає це «адаптивною війною», і наразі Україна веде її ефективніше. Як зазначив Зеленський: «Сьогодні перемога у цій війні належить тому, хто розумніший».

Що мають зробити союзники?

Дивно, як росіяни досі терплять маніакальне прагнення Путіна знищити Україну на тлі 450 000 ліквідованих окупантів, падіння рівня життя та повернення репресій радянського зразка. Проте диктатор досі вірить, що зможе поставити Київ на коліна постійними обстрілами.

В умовах браку ракет Patriot Україна спільно з європейськими партнерами розробляє власні системи ППО та вже розгорнула систему РЕБ «Лима», яка глушить сигнали супутникової навігації.

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Однак допомога партнерів залишається критичною. Захід має діяти швидко:

Сенат США має прискорити законопроєкт про санкції проти покупців російської нафти (над яким перед смертю працював сенатор Ліндсі Грем).

Дональд Трамп повинен виконати обіцянку щодо ліцензування виробництва Patriot в Україні та прискорити випуск ракет у США та Європі.

Європейські країни мають передати Україні максимальну кількість наявних протиракет.

Це не зупинить усі російські ракети миттєво, але надішле чіткий сигнал Кремлю: час Путіна стрімко спливає.

Нагадаємо, союзники на саміті в Парижі підготували нове рішення щодо ППО України на тлі зміни ситуації на фронті.

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