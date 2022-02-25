Війна в Україні проти російських окупантів: ситуація на Донбасі залишається контрольованою

Війна в Україні проти російських окупантів: ситуація на Донбасі залишається контрольованою

В районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил українських військ.

Станом на 07.00 ранку 25 лютого ситуація в Донецькому оперативному районі залишається контрольованою.

Про це повідомляють в Операції об'єднаних сил.

Російські війська продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил, міста та об'єкти цивільної інфраструктури.

В районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил українських військ, але були вчасно виявлені та знищені.

Українські захисники нанесли артилерійські удари по вогневих позиціях та скупченнях російської техніки. Інформація про втрати противника уточнюється.

"Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам", - повідомляють у відомстві.

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