Війна в Україні: у Міноборони розповіли про загальні бойові втрати РФ станом на 3 березня

Війна в Україні: у Міноборони розповіли про загальні бойові втрати РФ станом на 3 березня

В Україні поранено та загинуло близько 9000 окупантів.

У Міністерстві оборони України назвали втрати окупантів за тиждень війни з Україною.

Про йе йдеться на сайті відомства.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - 5840 осіб,

літаків – 30,

гелікоптерів – 31,

танків ‒ до 211,

бойових броньованих машин ‒ 862,

артилерійських систем – 85,

засоби ППО - 9,

РСЗВ - 40,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

легкі швидкісні катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 355.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: