Володимир Зеленський / © AP

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У вівторок Київ пережив одну з найжорстокіших атак з початку повномасштабної війни. Російські війська завдали масованого удару. Цей безпрецедентний напад підкреслює постійну вразливість української столиці та нагальну потребу країни у посиленні протиповітряної оборони. Останніми тижнями спостерігається сплеск атак на цивільну інфраструктуру, що, на думку багатьох, значно посилився.

Про це повідомляє Le Point.

Дефіцит боєприпасів та технологічна перевага ворога

Експерти зазначають, що українська влада змушена зосереджувати системи глушіння на захисті військових об’єктів. Це робить житлові райони більш вразливими до дронових та ракетних атак. До того ж, Україна стикається зі зростаючим дефіцитом боєприпасів для ППО, що є прямим наслідком скорочення західних поставок.

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Ця ситуація викликає занепокоєння, про що свідчить звернення музиканта Ярмака, який нині служить у протиповітряній обороні: «На жаль, це лише початок. Якщо можливо, переїжджайте в сільську місцевість, до родичів, подалі від критичної інфраструктури».

У військовому плані Україна опиняється у дедалі складнішому становищі. Російські війська отримали технологічну перевагу завдяки використанню FPV-дронів нового покоління, які здатні долати великі відстані та уникати систем глушіння. Нові, недорогі та важко виявлювані волоконно-оптичні дрони виснажують українські запаси боєприпасів і ускладнюють утримання позицій військовими.

Дипломатичні виклики на тлі ескалації

Напад на Київ стався, коли президент України Володимир Зеленський перебував на саміті G7 у Канаді, сподіваючись отримати посилену підтримку. Особливо в питаннях протиповітряної оборони. Проте, довгоочікувана двостороння зустріч з президентом США була скасована через ситуацію на Близькому Сході, а європейські лідери не змогли опублікувати спільну заяву на підтримку України. Ця дипломатична невдача ще більше ускладнює становище Києва на міжнародній арені.

Наступна дипломатична зустріч запланована на саміті НАТО в Гаазі 24-25 червня, де Володимир Зеленський планує взяти участь. За словами джерела в українському президентстві, це буде нова спроба забезпечити припинення вогню — прохання, на яке Москва досі категорично відмовляється.

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Нагадаємо, світові політики обговорюють можливість тристоронньої зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна. Кремль наполягає на власних умовах, тоді як Україна прагне справедливого миру.

Після останніх заяв російського лідера стало зрозуміло, що Кремль розглядає такий формат як можливість просунути власні умови «врегулювання конфлікту». Однак українська сторона наполягає на принципово інших підходах до мирного процесу.