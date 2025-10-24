"Війна в Україні відкрила скриньку Пандори": The Economist про загрозу для армій Заходу

Україна стала світовим лідером у війні дронів, поки НАТО досі не розуміє загрози

Дрони, які колись вважалися передовими (наприклад, американські Switchblade-300), виявилися занадто дорогими, вразливими до російської радіоелектронної боротьби (РЕБ) та завдавали мінімальної шкоди цілям в Україні.

Проте на Заході досі не зрозуміли небезпеку, з якою стикнулися. Про це йдеться у статті The Economist.

У статті розповідають, що американські дрони Switchblade колись були передовими. Вони відігравали важливу роль для сил спеціального призначення в Іраку та Афганістані. Але коли партія Switchblade-300 прибула до України у 2022 році, великі надії швидко розвіялися. Дрони були занадто дорогими. Вони мали проблеми з російськими засобами радіоелектронної боротьби. Вони завдавали мінімальної шкоди, коли вражали цілі.

«Коли ми їх тестували, вони давали збої в умовах перешкод», — каже Валерій Боровик, розробник військових дронів. «Коли один з них влучив у заднє скло мікроавтобуса, передні вікна навіть не розбилися».

Відтоді різні західні компанії намагалися продемонструвати свої безпілотники на, як зазначає автор — «найкращому у світі полігоні» — українському фронті. Проте більшість зазнали невдачі.

Натомість українські компанії, що раніше брали приклад із західних розробників, нині самі стали провідникам у секторі сучасних безпілотних озброєнь.

За словами співрозмовника The Economist Валерія Боровика, чиї безпілотники пов’язують з тими, що використовувалися в операції «Павутина», не більше 20-30% технологій на полі бою є західними. «Україна зараз випереджає майже всі країни світу», — стверджує він.

Українські компанії з виробництва безпілотників виробляють продукцію, яка більше відповідає вимогам бойових дій. Вони більш гнучкі та краще розуміють фронт, його великі дані та швидкозмінні потреби. Не кожен західний оборонний гігант випробовує свою продукцію в українському горнилі війни.

«Якщо ви не бачили моря, як ви можете зробити хороший човен?» — запитує Вадим Юник, який очолює Tech Force in UA, консорціум українських оборонних компаній.

Нова доктрина війни формується в Україні

В основі проблеми лежить зіткнення доктрин. Донедавна західні країни зосереджувалися на вишуканій продукції, яка добре працювала в обмежених битвах проти менш значних супротивників. Поле бою між Україною та Росією відрізняється.

Дешеві дрони FPV, які були вперше розроблені Україною у 2023 році, а потім скопійовані Росією, тепер знищують цінні цілі таким чином, що раніше вимагало найсучаснішої зброї.

Усе це робить одноразовість дронів надзвичайно важливою. Ударний «спам» одноразовими засобами ураження виявився надзвичайно ефективним.

НАТО не розуміє загрози

Країни НАТО зараз збільшують витрати до 5% ВВП, з яких 3,5% — це «жорстка» оборона. Є ознаки зміни пріоритетів, але значна частина нових інвестицій, ймовірно, все ще фінансуватиме європейські компанії, які виробляють технології, непридатні для викликів війни Росії.

Тим часом українські компанії з перевіреними бойовими досягненнями гостро потребують грошей. За інформацією видання, приблизно 40% загальних потужностей країни з виробництва безпілотників простоюють. Західні компанії, армії та уряди виграли б, якби більше спиралися на український досвід у сфері безпілотників, радять у статті.

«Війна в Україні відкрила скриньку Пандори дешевих „спам-технологій“, і вона загрожує перевантажити будь-які армії, які не готові до неї», — підсумовують у The Economist.

Нагадаємо, що на базі НАТО у Німеччині оголошували тривогу через невідомий безпілотник.