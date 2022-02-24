Війна в Україні: військові частини Дніпропетровської області зазнала ракетних обстрілів

Обстріляли військові частини у Кривому Розі, Марганці та Краснопіллі.

Росія завдала ракетних обстрілів по військовим об'єктам України. В Дніпропетровській області обстріляли військові частини у Кривому Розі, Марганці та Краснопіллі.

Вранішні вибухи у Дніпрі були спричинені ракетною атакою російських окупантів.

За повідомленням міністерства внутрішніх справ України, атак зазнали військові об'єкти Дніпропетровської області.

"У місті Кривий Ріг Дніпропетровська область три удари по складах 17 танкової БР, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар з БПЛА. Розбомбили міст через річку Інгулець", - написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

У танковій бригаді Кривого Рогу повідомляють, що поранених військових немає.

Також окупанти обстріляли військові склади у містах Краснопілля та Марганець.

У регіоні взято під охорону об'єкти критичної інфраструктури, водо- електро- та газопостачання. Заблоковано аеропорт, також важкою технікою заблоковано злітно-посадкову смугу.

У Збройних силах України офіційно повідомили актуальну та правдиву інформацію щодо атака російських військ. Про це йдеться в офіційному повідомленні головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Зазначимо, що в ніч проти 24 лютого Росія завдала ударів по Україні, вибухи лунають в населених мирними жителями містах та селах.

Під ранок 24 лютого Україна закрила небо для польотів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.

Водночас у МВС закликають зберігати спокій та запевняють, що ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі не очікується.

Читайте також: