Війна в Україні вступає в критичну фазу, все вирішить битва за Харків — Politico

Харків та його околиці зазнають інтенсивних атак з боку російських військ, що може знаменувати початок вирішальної битви, яка матиме значний вплив на результат війни.

Про це повідомляє Politico.

Видання пише, що на кону стоїть не лише контроль над одним із найбільших міст України, а й потенційно здатність країни продовжувати боротьбу проти окупантів. Очікується, що російські війська зроблять масштабну спробу прорвати українські лінії оборони в травні або червні, намагаючись скористатися вікном можливостей до прибуття більшої кількості західних боєприпасів і зброї до ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський доручив евакуювати з регіону майже 6 тисяч людей. Харківський губернатор попередив, що затримка надсилання західних боєприпасів дала Росії перевагу та послабила оборону України в цьому районі.

"Ми перекидаємо додаткові сили до Харкова. І вздовж нашого державного кордону, і вздовж усієї лінії фронту ми будемо знищувати окупанта так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри", - сказав тоді Зеленський.

Незважаючи на запевнення українських військових про контроль над територією, деякі старші офіцери висловлюють побоювання щодо потенційного краху лінії фронту через чисельну перевагу росіян та їхню готовність миритися з величезними втратами.

Росія також продовжує безперервні ракетні та безпілотні атаки по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись підірвати моральний дух та зірвати виробництво зброї.

Американський аналітичний центр Institute for the Study of War стверджує, що російським військам було наказано сформувати буферну зону вздовж кордону та просуватися до Харкова. І в разі успіху, місто опиниться в зоні дії російської артилерії.

Нагадаємо, на тлі наступу російських військ на Харківщину було замінено командувача ОТУВ "Харків". Юрія Галушкіна на посаді замінив Михайло Драпатий.

Читайте також: