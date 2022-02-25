Війна в Україні: як працюють банки, транспорт, магазини та чи є пальне на заправках

Більшість рейсів "Укрзалізниці" курсують згідно з графіком.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів про економічну ситуацію в Україні.
- Приватні банки не працюють. Працюють державні банки, крім тих відділень у населених пунктах, де відбуваються бойові зіткнення.
- З мобільним зв'язком, енергетикою, водопостачанням - все гаразд. Все працює у штатному режимі.
- Транспорт: ключові дороги та магістралі - працюють у штатному режимі. Є затори, які створюються громадянами з панічним настроєм.
- Порти та небо закриті.
- Укрзалізниця: більшість рейсів курсують згідно з графіком.
- Наявність пального - нині це проблема. Є ліміти та черги за заправках.
- У магазинах є товари у достатньому обсязі. Продукти будуть підвозитися, особливо у місця, де не відбуваються бойові дії.
- Аптеки працюють
- Всі критичні інфраструктурні об'єкти взяті під охорону.
"Маємо керовану ситуацію в країні", - сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.