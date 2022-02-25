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Війна в Україні: як працюють банки, транспорт, магазини та чи є пальне на заправках

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Війна в Україні: як працюють банки, транспорт, магазини та чи є пальне на заправках

УНІАН

Більшість рейсів "Укрзалізниці" курсують згідно з графіком.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів про економічну ситуацію в Україні. 

  • Приватні банки не працюють. Працюють державні банки, крім тих відділень у населених пунктах, де відбуваються бойові зіткнення.
  • З мобільним зв'язком, енергетикою, водопостачанням - все гаразд. Все працює у штатному режимі.
  • Транспорт: ключові дороги та магістралі - працюють у штатному режимі. Є затори, які створюються громадянами з панічним настроєм. 
  • Порти та небо закриті. 
  • Укрзалізниця: більшість рейсів курсують згідно з графіком. 
  • Наявність пального - нині це проблема. Є ліміти та черги за заправках.
  • У магазинах є товари у достатньому обсязі. Продукти будуть підвозитися, особливо у місця, де не відбуваються бойові дії. 
  • Аптеки працюють
  • Всі критичні інфраструктурні об'єкти взяті під охорону.

"Маємо керовану ситуацію в країні", - сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. 

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