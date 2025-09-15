"Війна в Україні йде до завершення": Веніславський назвав ключовий фактор

Федір Веніславський / © Верховна Рада України

Війна в Україні йде до завершення. Зокрема, на це вказує остання заява президента США Дональда Трампа..

Про це сказав народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі NV.

«Зараз, коли очевидно, що війна йде до завершення, це хтось визнає, а хтось не визнає. Але фактично ми рухаємося в цьому напрямку», — сказав він.

Він пояснив, що на це зокрема вказує одна із заяв президента США Дональда Трампа. За його словами, американський лідер чітко зрозуміє, що без його особистої участі у перемовинах між президентом України Володимиром Зеленським та кремлівським диктатором Путіним цей процес не піде.

«І він готовий посилити саме такий вектор своїх зусиль. І ми про це говорили близько місяця тому, що наступна зустріч може бути лише у тристоронньому форматі», — додав Веніславський.

За його словами, двостороння зустріч між Зеленським та Путіним наврядчи дасть якісь результати.

«Путін ненавидить нашого президента, наш президент не сприймає Путіна, який стільки горя приніс нашому народу. Тому, безперечно, ця зустріч, яку задекларував учора Дональд Трамп, я думаю, вона має всі шанси приблизити завершення бойових дій та мир», — пояснив нардеп.

Раніше йшлося про те, що Росія насправді не перемагає на полі бою. Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог на конференції у Києві.

«Чи перемагає Росія? Це чудове запитання, тому що його мені поставив президент Трамп в Овальному кабінеті приблизно шість тижнів тому. Те саме запитання. І я рішуче відповів: «Пане президенте, не слухайте тільки мене. Ваш голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн чекає зовні. Він стоїть біля автомобіля. Запросіть його, спитайте його про це. Він ваш головний військовий радник», — сказав він.