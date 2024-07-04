Війна в Україні: з початку доби відбулося 135 бойових зіткнень

Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 03.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб України у повідомленні у соціальних мережах.

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу.

З початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. Протягом доби терористи завдали по території України 6 ракетних ударів з використанням 16 ракет. Крім того, ворог здійснив 36 авіаційних ударів (скинув 51 КАБ), залучив 303 дрони-камікадзе та понад 2600 обстріляв позиції наших військ і населених пунктів із використанням різних типів зброї.

Нагадаємо, що про появу росіян МТ-ЛБ із встановленням РБУ-6000 вперше стало відомо у вересні 2023 року.

Оглядач BILD називає ці системи "машинами Франкенштейна" і зазначає, що вони в будь-якому випадку будуть вкрай неточними, мають меншу дальність стрілянини, і їх доведеться довго перезаряджати.

РБУ-6000 – це радянський морський бомбомет зі стаціонарною установкою, що наводить у двох площинах, з дванадцятьма радіально розташованими стовбурами. У боях на суші росіяни використовують його як РСЗВ ближнього радіуса дії.

Читайте також: