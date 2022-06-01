Війна в Україні забрала життя 4 113 людей та ще 4 916 отримали поранення - ООН

Війна в Україні забрала життя 4 113 людей та ще 4 916 отримали поранення - ООН

Найбільше втрат поміж цивільних на Донеччині та Луганщині.

З початку вторгнення РФ в Україні загинули щонайменше 4 113 цивільних та ще 4 916 людей зазнали поранень.

Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини станом на початок 31 травня, - пише "Громадське".

Серед загиблих 1 550 чоловіків, 1 023 жінок, 95 дівчаток і 100 хлопчиків, а також 1 276 дорослих та 69 дітей, чия стать наразі невідома. А серед поранених — 978 чоловіків, 658 жінок, 115 дівчаток і 138 хлопчиків, а також 168 дітей і 2 859 дорослих, чия стать поки невідома.

Найбільше втрат поміж цивільних на Донеччині та Луганщині — 2 337 загиблих і 2 808 поранених. В інших областях, де тривали чи тривають бойові дії, загинули 1 776 людей та ще 2 108 зазнали поранень.

Реальна кількість загиблих і постраждалих може бути вищою. В ООН кажуть про затримку отримання інформації щодо територій, на яких тривають інтенсивні бойові дії. Багато звітів все ще очікують на підтвердження — це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюма та Попасної, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення, які ООН поки не може самостійно підтвердити.

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