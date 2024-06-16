Війна в Україні закінчиться цього року: астролог зробив важливий прогноз

Наприкінці цього року повномасштабна війна, яку розв’язала РФ проти України, може бути заморожена. Прогнозується, що станеться це у листопаді-грудні.

Про це заявив астролог Влад Росс.

За його словами, візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії багато про що говорить. В першу чергу про те, що у листопаді-грудні може статися “заморожування конфлікту”. В цей час Марс стане ретроградним.

“Можливо, в Російській Федерації вже не буде двійника Путіна, він буде знищений, і ми прагнутимемо до того, щоб закінчити цей конфлікт на умови того, що всі області України відходять до складу нашої країни, а про Крим ми говоритимемо не більше, ніж 3-5 років, щоб він повернувся до складу нашої території”, - сказав астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що Кулеба прокоментував останній ультиматум президента Росії Володимира Путіна, який той висунув напередодні Всесвітнього саміту миру в Швейцарії.

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