Війна в Україні зайшла в глухий кут: генерал оцінив перспективи 2026 року

Після чотирьох років повномасштабного протистояння війна в Україні опинилася у стані стратегічного глухого кута. Наразі жодна зі сторін не володіє ресурсами для досягнення вирішальної перемоги. А дипломатичні зусилля залишаються суто формальними.

Про це у своєму новому аналітичному огляді заявив австралійський генерал у відставці та військовий аналітик Мік Раян.

Тактичні успіхи проти стратегічної стагнації

За словами експерта, українські сили продовжують демонструвати високу майстерність. Це підтверджується нещодавнім звільненням близько 300 квадратних кілометрів у Запорізькій області. Проте Раян наголошує: таких локальних перемог недостатньо для зміни загальної картини фронту. Головною проблемою ЗСУ залишається дефіцит штурмових потужностей для проведення масштабних наступальних операцій.

Додає, що водночас Росія посилює тиск на тил, систематично атакуючи енергетику України. Кремль розраховує на виснаження українського суспільства, хоча, як зауважує генерал, ця стратегія поки не приносить агресору бажаного результату.

Криза в армії РФ та переговори

Генерал Раян звертає увагу на глибокі проблеми всередині російського війська:

Кадровий дефіцит. Контрактники вже не перекривають втрат, що змушує Кремль розглядати варіанти призову резервістів.

Деградація підрозділів. Якість підготовки новобранців падає, а рівень жорстокості та незаконних методів командування зростає.

Технологічна адаптація. РФ модернізує дрони, перетворюючи «Герань-2» на платформи-носії для FPV-дронів, що дає змогу атакувати глибше в тилу України.

Генерал Раян вважає, що переговори в Женеві — це лише формальність. Поки дипломати обговорюють технічні деталі, головні питання, як-от статус окупованих територій, не вирішуються. Аналітик зауважує: підходи сторін надто різні. Україна готова до компромісів, якщо залишиться незалежною, а Росія вважає будь-які переговори ознакою слабкості Києва.

Три сценарії виходу з глухого кута 2026 року

Мік Раян вважає, що війна триватиме і 2026 року. Він виділяє три чинники, здатні зламати нинішній глухий кут:

Технологічний або доктринальний прорив однієї зі сторін. Крах політичної волі через внутрішнє невдоволення або тиск союзників. Поєднання обох факторів.

За висновком генерала, витривалість України 2026 року залежатиме від збереження внутрішньої єдності, розвитку власного ВПК та стабільності підтримки з боку Європи та США. Водночас він ставить під сумнів упевненість Путіна в тому, що російська економіка витримає затяжний марафон, попри її видиму стабільність під санкціями.

Глухий кут і під час мирних переговорів

Раніше ми вже писали, що мирні переговори в Женеві фактично зайшли у глухий кут, перетворившись на політичну інсценізацію. За даними The Wall Street Journal, попри відсутність реальних домовленостей, Київ і Москва намагаються створювати видимість процесу, щоб не спровокувати гнів президента США Дональда Трампа.

Спільний страх. Обидві сторони побоюються, що Трамп може вдатись до жорстких кроків, якщо вирішить, що хтось із учасників навмисно гальмує мирний план.

Важелі впливу. Для Кремля загроза посилення санкцій залишається критичною, тому Москві потрібна підтримка Вашингтона для тиску на Україну.

Стратегія Путіна. Західні розвідки впевнені — російський диктатор веде переговори нещиро, намагаючись дипломатичним шляхом отримати те, чого не зміг вибороти силою на фронті.

Дипломати фіксують повну відсутність зрушень у ключових питаннях, що ставить під великий сумнів ефективність женевського формату.

