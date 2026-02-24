Війна "вбила" клімат в Україні: фіксують катастрофічні показники забруднення

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

За чотири роки російської агресії проти України довкілля та клімат занали непоправної шкоди. Так, від лютого 2022 року було викинуто 311 мільйонів тонн еквіваленту вуглекислого газу.

Про це свідчать нові розрахунки Ініціативи з обліку парникових газів у війнах (IGGAW), пише stern.de.

У чому причина абруднення

Згідно зі звітом, 37% газів потрапила в атмосферу в результаті самої війни, наприклад, через величезну кількість гасу, нафти та дизельного палива, що спалюються літаками, кораблями та танками. Ще одним важливим фактором є лісові та чагарникові пожежі, спричинені війною, на які припадає майже чверть викидів. Ці пожежі вирували переважно на лінії фронту або поблизу неї, або в прикордонних районах.

Реклама

Як відомо, Україна вимагає від Росії компенсації за кліматичні збитки, завдані під час війни загарбників. Кошти призначені для фінансування екологічно безпечної відбудови після війни, як країна вимагала на Конференції ООН зі зміни клімату в Бразилії в листопаді. Сума зараз становить 57 мільярдів доларів США.

Раніше йшлося про Маусінрам в Індійському штаті Мегхалая, відомий як одне з найвологіших місць на планеті. Там середньорічні опади сягають майже 12 000 мм, що значно перевищує кількість дощу у багатьох інших містах світу. Через особливе розташування на висоті та вплив мусонних повітряних мас дощі там можуть йти безперервно днями і навіть тижнями, змушуючи мешканців довго не виходити з дому.