Атака по залізниці / © Олексій Кулеба

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Росія розпочала новий смертельний етап війни проти України, навмисно атакуючи залізничну мережу країни.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Напередодні, 1 вересня, Росія атакувала балістичною ракетою локомотивне депо в Києві, внаслідок чого загинуло сім людей, з них — шестеро працівників «Укрзалізниці». Також окупаційні війська завдали ударів по інших залізничних об’єктах.

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Від моменту повномасштабного вторгнення Росії загинуло 58 залізничників та щонайменше 318 отримали поранення. Залізнична мережа України є третьою за величиною в Європі, маючи 24 000 км колій. Вона була рятівним колом для цивільного населення країни під час війни, перевозячи чотири мільйони людей та, за оцінками, 120 000 домашніх тварин. Вона привозить до Києва світових лідерів.

Чому РФ атакує українську залізницю

Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко назвав залізницю «хребтом економіки України». Він наголосив, що вона була головним логістичним постачальником для армії та промисловості країни та щотижня перевозила 600 000 людей. Має орієнтовно 170 000 працівників.

На його думку, саме з цих причин Росія намагалася знищити залізниці.

Він зазначив, що перший рік війни вона атакувала мости, які можна було легко замінити. Далі вона атакувала рейки та електропідстанції. Після цього Україна перейшла на використання дизельних двигунів. Цього року Росія розпочала «прямі атаки на цивільні локомотиви». Лещенко називає це підступною тактикою ворога.

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Через тривоги поїзди регулярно затримуються на декілька годин, а іноді до 12–15 годин. Під час сирен повітряної тривоги пасажири змушені виходити з поїздів та ховатися, зокрема взимку.

Атаки РФ по залізниці — останні новини

Нагадаємо, 25 серпня на Миколаївщині російський дрон атакував приміський поїзд сполученням «Миколаїв — Долинська». За інформацією компанії, це був прицільний удар. Пасажири та локомотивна бригада не постраждали.

А 23 серпня у Харківській області російський БПЛА влучив в електропоїзд «Лозова — Харків». Внаслідок атаки, на жаль, є загиблі та поранені.

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