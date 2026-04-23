"Війна все спише", але не для поліції": Вигівський розніс мобілізацію Нацполом

Очільник Нацполіції України Іван Вигівський заявив про гострий некомплект особового складу. Через цей факт, а також ризик втрати довіри населення до правоохоронців, він проти ширшого залучення поліцейських до мобілізації.

Про це Вигівський розповів у інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Теракти проти поліції — які настрої працівників

Очільник Нацполіції описав загальні настрої особового складу та відповів, як теракти впливають на мотивацію правоохоронців.

«Людям, звісно, важко залишатися морально стійкими в таких ситуаціях. Приклад, який я можу навести — після теракту у Львові декілька патрульних поліцейських дівчат, які проходили першочергову підготовку, і повинні були йти далі на службу, звільнилися прямо з навчального закладу. Це складна ситуація, але ми тримаємо стрій», — розповів Вигівський.

Він зазначив, що наголошує керівникам на необхідності спілкуватися з особовим складом, цікавитися його життям і глибоко розуміти проблеми.

Чисельність поліції — Вигівський заявив про проблеми

Вигівський повідомив, що кадрова ситуація в поліції залишається непростою.

«По кадрах ситуація складна. В нас великий некомплект. Люди, на жаль, сьогодні не дуже хочуть йти в поліцію. Ми оголошуємо конкурси, але мало маємо кандидатів», — поділився очільник Нацполу.

За його словами, на це впливають одразу кілька чинників: значне навантаження на поліцейських і низький рівень оплати праці. Загальний дефіцит кадрів становить близько 18%, а в патрульній поліції, яка працює безпосередньо на вулицях, — 25,9%. Водночас навантаження на наявний персонал лише зростає.

Окремо Вигівський звернув увагу на поширення недостовірної інформації щодо чисельності поліції. Його дивують заяви так званих «експертів» і «лідерів думок», які називають цифри у 200 — 400 тис. Насправді ж у Національній поліції працює трохи більше 100 тис. осіб.

Чому всю поліцію не можна відправляти на фронт?

«Коли кажуть — давайте всіх поліцейських на фронт, а наберемо з вулиці. У нас є багато специфічних напрямків, які потребують спеціальних знань і освіти. Неможливо взяти з вулиці одразу слідчого, оперативника, криміналіста і так далі. Росія, до речі, теж постійно качає цей наратив «всіх на фронт», тому що якщо не буде стабільної поліції, не буде дієвих правоохоронних органів в державі», — додав Вигівський.

Журналістка нагадала очільнику Нацполу його слова про те, участь правоохоронців у мобілізаціих заходах впливає на їхню репутацію. Вигівський відповів на запитання, наскільки поліція готова брати участь у цих заходах.

«Питання навіть не в тому, хоче чи не хоче. Тут не повинно бути подвійних стандартів. Як можна нас оцінювати по довірі населення після того, як ми беремо участь у мобілізаційних заходах? Я не розумію. Ми готові цю функцію виконувати, ми її виконуємо, але ми не повинні бути самі у цьому процесі. Цю функцію історично виконували ТЦК», — висловився голова Нацполіції.

Він підкреслив, що мобілізаційні заходи не є основною функцією поліції, і водночас правоохоронні обов’язки ніхто не скасовував, що створює додаткове навантаження.

«Тому я кажу, що для нас це негативно і дуже погано впливає на імідж. З 2015 року ми формували імідж поліції, формували довіру населення, яка просто зараз нищиться», — наголосив Вигівський.

Також він прокоментував взаємодію поліції з ТЦК та СП, зазначивши, що загалом вона налагоджена, хоча трапляються окремі проблемні випадки. Очільник Нацполу також сказав, що є розуміння з керівництва Сухопутних військ ЗСУ, які відповідають за цю лінію.

«В деяких регіонах все залежить від керівників ТЦК. Якщо вони організовують у себе роботу, ми разом працюємо, кожен розуміє свій функціонал, проблем немає. Але дійсно бувають випадки, коли ТЦК каже — от поліція нам не доставила необхідну кількість військовозобов’язаних…» — розповів Вигівський.

Вигівський про передавння функцій мобілізації до поліції

Висловився він і щодо ідеї передати функції мобілізації поліції.

«По-перше. Поліція самостійно не зможе виконати мобілізаційні завдання в повній мірі по ряду причин — великий некомплект НПУ, додані функції, які з’явились у зв’язку з війною. По-друге, є такий вислів «війна все спише», але не для поліції. Ми завжди у полі зору людей, і завжди боролись за високий рівень репутації. І саме нам після закінчення війни і далі працювати з населенням», — пояснив Вигівський.

Нагадаємо, в Україні обговорюють передавання частини функцій ТЦК поліції для покращення процесу мобілізації та його сприйняття суспільством. Секретар оборонного комітету парламенту Роман Костенко зазначив, що відповідні пропозиції Міноборони не є глобальною реформою, а мають точковий характер.

Оскільки нововведення потребують законодавчих змін, остаточне рішення ухвалюватиме Верховна Рада.

Костенко також нагадав про спроби РФ зірвати мобілізацію через дискредитацію ТЦК.