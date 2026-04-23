"Війна все спише", але не для поліції": Вигівський розніс мобілізацію Нацполом
Іван Вигівський пояснив, чому ідея передати функції ТЦК до поліції може стати фатальною для правопорядку.
Очільник Нацполіції України Іван Вигівський заявив про гострий некомплект особового складу. Через цей факт, а також ризик втрати довіри населення до правоохоронців, він проти ширшого залучення поліцейських до мобілізації.
Про це Вигівський розповів у інтерв’ю виданню «РБК-Україна».
Теракти проти поліції — які настрої працівників
Очільник Нацполіції описав загальні настрої особового складу та відповів, як теракти впливають на мотивацію правоохоронців.
«Людям, звісно, важко залишатися морально стійкими в таких ситуаціях. Приклад, який я можу навести — після теракту у Львові декілька патрульних поліцейських дівчат, які проходили першочергову підготовку, і повинні були йти далі на службу, звільнилися прямо з навчального закладу. Це складна ситуація, але ми тримаємо стрій», — розповів Вигівський.
Він зазначив, що наголошує керівникам на необхідності спілкуватися з особовим складом, цікавитися його життям і глибоко розуміти проблеми.
Чисельність поліції — Вигівський заявив про проблеми
Вигівський повідомив, що кадрова ситуація в поліції залишається непростою.
«По кадрах ситуація складна. В нас великий некомплект. Люди, на жаль, сьогодні не дуже хочуть йти в поліцію. Ми оголошуємо конкурси, але мало маємо кандидатів», — поділився очільник Нацполу.
За його словами, на це впливають одразу кілька чинників: значне навантаження на поліцейських і низький рівень оплати праці. Загальний дефіцит кадрів становить близько 18%, а в патрульній поліції, яка працює безпосередньо на вулицях, — 25,9%. Водночас навантаження на наявний персонал лише зростає.
Окремо Вигівський звернув увагу на поширення недостовірної інформації щодо чисельності поліції. Його дивують заяви так званих «експертів» і «лідерів думок», які називають цифри у 200 — 400 тис. Насправді ж у Національній поліції працює трохи більше 100 тис. осіб.
Чому всю поліцію не можна відправляти на фронт?
«Коли кажуть — давайте всіх поліцейських на фронт, а наберемо з вулиці. У нас є багато специфічних напрямків, які потребують спеціальних знань і освіти. Неможливо взяти з вулиці одразу слідчого, оперативника, криміналіста і так далі. Росія, до речі, теж постійно качає цей наратив «всіх на фронт», тому що якщо не буде стабільної поліції, не буде дієвих правоохоронних органів в державі», — додав Вигівський.
Журналістка нагадала очільнику Нацполу його слова про те, участь правоохоронців у мобілізаціих заходах впливає на їхню репутацію. Вигівський відповів на запитання, наскільки поліція готова брати участь у цих заходах.
«Питання навіть не в тому, хоче чи не хоче. Тут не повинно бути подвійних стандартів. Як можна нас оцінювати по довірі населення після того, як ми беремо участь у мобілізаційних заходах? Я не розумію. Ми готові цю функцію виконувати, ми її виконуємо, але ми не повинні бути самі у цьому процесі. Цю функцію історично виконували ТЦК», — висловився голова Нацполіції.
Він підкреслив, що мобілізаційні заходи не є основною функцією поліції, і водночас правоохоронні обов’язки ніхто не скасовував, що створює додаткове навантаження.
«Тому я кажу, що для нас це негативно і дуже погано впливає на імідж. З 2015 року ми формували імідж поліції, формували довіру населення, яка просто зараз нищиться», — наголосив Вигівський.
Також він прокоментував взаємодію поліції з ТЦК та СП, зазначивши, що загалом вона налагоджена, хоча трапляються окремі проблемні випадки. Очільник Нацполу також сказав, що є розуміння з керівництва Сухопутних військ ЗСУ, які відповідають за цю лінію.
«В деяких регіонах все залежить від керівників ТЦК. Якщо вони організовують у себе роботу, ми разом працюємо, кожен розуміє свій функціонал, проблем немає. Але дійсно бувають випадки, коли ТЦК каже — от поліція нам не доставила необхідну кількість військовозобов’язаних…» — розповів Вигівський.
Вигівський про передавння функцій мобілізації до поліції
Висловився він і щодо ідеї передати функції мобілізації поліції.
«По-перше. Поліція самостійно не зможе виконати мобілізаційні завдання в повній мірі по ряду причин — великий некомплект НПУ, додані функції, які з’явились у зв’язку з війною. По-друге, є такий вислів «війна все спише», але не для поліції. Ми завжди у полі зору людей, і завжди боролись за високий рівень репутації. І саме нам після закінчення війни і далі працювати з населенням», — пояснив Вигівський.
Нагадаємо, в Україні обговорюють передавання частини функцій ТЦК поліції для покращення процесу мобілізації та його сприйняття суспільством. Секретар оборонного комітету парламенту Роман Костенко зазначив, що відповідні пропозиції Міноборони не є глобальною реформою, а мають точковий характер.
Оскільки нововведення потребують законодавчих змін, остаточне рішення ухвалюватиме Верховна Рада.
Костенко також нагадав про спроби РФ зірвати мобілізацію через дискредитацію ТЦК.