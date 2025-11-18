Війна взимку: командувач Нацгвардії стривожив прогнозом щодо фронту

Командувач НГУ Олександр Півненко

Осінньо-зимовий період не принесе полегшення на лінії фронту, а навпаки — додасть нових складнощів для обох сторін.

Про це йшлося в інтерв’ю REUTERS командувача Національної гвардії України бригадного генерала Олександра Півненка.

За його словами, російські війська намагаються зберігати чисельну перевагу, однак на найбільш важливих напрямках сторони вже мають порівнянні можливості у використанні безпілотних систем.

«Ситуація для нас непроста. Очевидно, що найближчим часом буде стабільно важко, адже осіння сльота ускладнює пересування техніки», — зазначив Півненко.

Генерал пояснив, що сезонні погодні умови традиційно стають серйозним викликом: дороги та поля перетворюються на багнюку, що знижує мобільність військ. Водночас після заморозків ґрунт твердне, і це частково покращує можливості для маневрів.

Півненко підкреслив, що українські сили повинні максимально ускладнити просування російських штурмових груп.

«Важливо зупиняти противника ще під час висування, щоб не допустити його прориву вглиб нашої оборони. Підвищення щільності позицій на передньому краї може змінити ситуацію на нашу користь», — заявив він.

Нагадаємо, завтра, 19 листопада, президент Володимир Зеленський зустрінеться головою Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом щодо обговорення сприяння завершення війни РФ проти України. Раніше Зеленський розповідав, що серед пріоритетів у Туреччині — наближення закінчення війни, а також відновлення обмінів та повернення полонених.