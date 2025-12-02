"Війна йде до свого завершення": Веніславський пояснив, що на це вказує

Нардеп Федір Веніславський

Нардеп Федір Веніславський вважає, що війна Росії проти України йде до свого завершення. Ймовірно, це станеться на початку 2026 року.

Про це він розповів в інтерв’ю Telegraf.

«Свій політичний прогноз і думку я не змінив. Щобільше, те, що відбулося: ультиматум і намагання швидко досягнути якогось результату, підтверджує, що я правий. Якщо вже такі дії відбуваються, то це свідчить про те, що наші американські партнери хочуть докласти максимум зусиль для того, щоб зупинити війну», — пояснив він.

Він пригадав свої слова про те, що як тільки відбудеться зустріч президентів України та США, а потім України, США та наших європейських партнерів, час завершення війни можна буде обраховувати, напевне, тижнями, а не місяцями. Веніславський вважає, що все до цього йде.

«Я залишаюся переконаним, що війна йде до свого завершення. Можливо, це буде не так швидко, не в цьому році (хоча я цього не виключаю, адже у нас ще є цілий грудень) чи це буде в лютому, березні. Але це точно короткострокова, а не довгострокова перспектива. Війна не буде точно тривати роками», — завершив він.

Раніше ми писали про те, що у США відбулися переговори американської та української делегацій. Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що було «досягнуто прогресу», водночас «багато роботи попереду».

Зеленський заявив, що у США робота велася на основі Женевського документа, і він був доопрацьований. Українські дипломати працюють з усіма партнерами, щоб європейські країни й учасники Коаліції охочих були залучені до напрацювання рішень. «Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно: ми зацікавлені в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами», — додав президент.

Як повідомляв секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює делегацію України, за два дуже продуктивні дні у США було проведено багато годин зустрічей і переговорів. Він запевнив, що сторонам вдалося досягти прогресу, при цьому чимало питань потребують доопрацювання.