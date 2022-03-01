Війна з РФ: журналісти нарахували близько 30 загиблих на Сумщині

Війна з РФ: журналісти нарахували близько 30 загиблих на Сумщині

Йдеться як про військових, так і про цивільних.

За час від початку вторгнення Росії до України на Сумщині 30 людей загинули та понад 70 були поранені.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на інформацією офіційних звітів Сумської військової адміністрації та керівників громад Сумщини.