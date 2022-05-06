Війна з Росією забрала життя щонайменше 3280 українців, ще майже стільки ж отримали поранення – ООН

Війна з Росією забрала життя щонайменше 3280 українців, ще майже стільки ж отримали поранення – ООН

Загинуло 1183 чоловіки, 749 жінок, 86 хлопчиків та 72 дівчатки, тоді як стать 73 дітей та 1117 дорослих поки не вдалося встановити.

Втрати серед цивільних з 24 лютого становили 6731 особу, у тому числі 3280 загиблих.

Про це повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Але фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження.

Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюму та Попасної, де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення.

Причиною більшості випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

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За інформацією ООН, загинуло 1183 чоловіки, 749 жінок, 86 хлопчиків та 72 дівчинки, тоді як стать 73 дітей та 1117 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 3451 пораненого – 85 хлопчиків та 74 дівчинки, а також 169 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН обговорює зараз проблеми захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні та в умовах російської агресії в рамках нещодавно прийнятого порядку денного роботи РБ на 2022 рік "Підтримка миру та безпеки України".

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