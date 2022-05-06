Війна з Росією забрала життя щонайменше 3280 українців, ще майже стільки ж отримали поранення – ООН

Загинуло 1183 чоловіки, 749 жінок, 86 хлопчиків та 72 дівчатки, тоді як стать 73 дітей та 1117 дорослих поки не вдалося встановити.
Втрати серед цивільних з 24 лютого становили 6731 особу, у тому числі 3280 загиблих.
Про це повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини.
Але фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження.
Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюму та Попасної, де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення.
Причиною більшості випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.
За інформацією ООН, загинуло 1183 чоловіки, 749 жінок, 86 хлопчиків та 72 дівчинки, тоді як стать 73 дітей та 1117 дорослих поки не вдалося встановити.
Серед 3451 пораненого – 85 хлопчиків та 74 дівчинки, а також 169 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.
Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН обговорює зараз проблеми захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні та в умовах російської агресії в рамках нещодавно прийнятого порядку денного роботи РБ на 2022 рік "Підтримка миру та безпеки України".
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