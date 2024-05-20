Війна закінчиться перемовинами: в РНБО зробили заяву щодо майбутнього Саміту миру

Наша держава прагне не “перемир’я на два роки”, а стійке врегулювання ситуації на десятиліття.

Україна розуміє, що війна, яку розв’язала Росія, закінчиться перемовинами. Саме тому президент Володимир Зеленський просуває формулу миру.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко.

“Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається формула миру президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і я переконаний, вона буде підтримана учасниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру”, - наголосив Олександр Литвиненко.

Він також додав, що наша держава прагне не “перемир’я на два роки”, а стійке врегулювання ситуації на десятиліття, яке дало б Україні можливість розвиватися.

Крім того, Литвиненко висловив сподівання, що на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО Україна отримає запрошення до Альянсу.

“Ми свідомі, що вступ не відбудеться завтра, але вже запрошення охолодить багато гарячих голів в РФ. Воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів – у відносинах з Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність – провокує Росію на агресивні кроки”, - сказав Литвиненко.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський розповів, що Україна очікує, що країни-учасники Саміт миру у Швейцарії разом складуть план дій щодо трьох пунктів.

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