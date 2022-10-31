Війна закінчиться так само швидко, як і почалася – Подоляк

Подоляк попередив, що на українців чекає довгий та складний шлях і темна ніч, за якою точно зійде світанок.

Україна все ж отримає американські танки Abrams та німецькі Leopard, винищувачі F-16 та іншу необхідну зброю та техніку і потрібно на це "небагато часу".

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Телеграм.

Подоляк нагадав, що західні партнери завжди з обережністю ставилися до надання Україні зброї.

"Я пам'ятаю, як у листопаді минулого року наші партнери боялися говорити слово "Javelin" . Сама ідея передачі Україні летальної зброї, навіть оборонного типу, викликала в очах співрозмовників страх.

. Сама ідея передачі Україні летальної зброї, навіть оборонного типу, викликала в очах співрозмовників страх. Я пам‘ятаю, як у квітні нам казали: "Артилерія? Країни НАТО ніколи не будуть постачати важку зброю проти російських військ. HIMARS ? Забудьте це слово".

? Забудьте це слово". Я пам‘ятаю, як у травні нам казали, що Україна – це Європа, але ми не зможемо отримати статус кандидата в ЄС, бо є країни, які ніколи це не підтримають", – пригадав радник керівника ОП.

За його словами, від поради "прийняти та змиритися" до позитивного рішення Ради Європи щодо отримання статусу кандидата в ЄС минуло менше місяця.

Подоляк наголосив, що такі самі історії можна навести про SWIFT, нафтове ембарго, ленд-ліз, сучасні зенітно-ракетні комплекси та "багато інших речей, які вже стали буденністю".

Українці пишуть історію

На думку Подоляка, сьогодні українці пишуть історію в прямому ефірі, змінюють реальність власноруч Кожен солдат в окопі стає суб’єктом геополітичних процесів, а кожен дипломат впливає на створення нового світопорядку.

"Кожна розмова, заява чи меседж у твітері програмує інформаційний порядок денний, задає дискусію та змінює реальність шляхом змінення позиції західних еліт. Президент Зеленський та українська дипломатія довели: в українських підручниках з міжнародних відносин немає слів "ні" чи "ніколи". Там є слова "коли" та "як", – вважає він.

Довгий шлях

Подоляк попередив, що на українців чекає довгий та складний шлях.

Він певен: пройде небагато часу – і Україна нарешті отримає американські танки Abrams та німецькі Leopard, БМП Marder і винищувачі F-16.

"Українські HIMARS будуть знищувати російську логістику в глибокому тилу за допомогою ракет ATACMS, а наші міста будуть надійно захищати IRIS-T, NASAMS, Hawk та C-RAM. Сучасні ж антидронні системи назавжди закриють простір від іранських дронів-терористів", – переконує радник Єрмака.

Війна завершиться раптово, як і почалася

Він запевняє, що звільнення територій, військова поразка Росії, трибунал над російськими злочинцями, російські репарації чи повноцінний вступ України в НАТО не є такими далекими та недосяжними цілями, як може здатися на перший погляд.

"Але це не просто цілі – це план. І ми йдемо за ним, випереджаючи графік. Ця війна закінчиться так само швидко та раптово для багатьох, як і почалася, але найскладнішачастина шляху ще попереду. Зима близько. Попереду на нас чекає довга та темна ніч. Але за нею точно зійде світанок", – підсумував Подоляк.