"Війна застала нас на найвіддаленішому рубежі": українські полярники привітали всіх з Великоднем (відео)

"Війна застала нас на найвіддаленішому рубежі": українські полярники привітали всіх з Великоднем (відео)

Українські полярники, що зараз працюють в Антарктиці, звернулися до всіх жителів України. Вони відзначили, що народилися і живуть в дуже різних куточках нашої держави – від Києва до Євпаторії, від Харкова до Стрия.

Українські полярники на антарктичній станції "Академік Вернадський" записали відеозвернення до всієї України з нагоди Великодня.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

"Війна застала нас далеко від дому, на найвіддаленішому рубежі України, де майорять наші рідні синьо-жовті прапори. Як і в українців по всьому світу, наші серця сповнені болю від того, що відбувається у нас на Батьківщині. Наші міста і села зазнають бомбардувань, гинуть люди. На жаль, поки що ми не можемо долучитися до військових, рядів тероборони та волонтерів. Але, як усі ви, ми робимо все, що в наших силах, ми допомагаємо нашій державі фінансово та інформаційно", – зазначили українські полярники.

Вони також висловили свою вдячність усім тим, хто боронить Україну та наголосили на тому, що нашу країну чекає перемога.

"Завдяки вам наші близькі мають захист, а у нас є впевненість, що ми повернемося додому та разом з вами будемо будувати наше спільне майбутнє. Ворогу не вдасться нас зламати. На російських загарбників чекає поразка і вічна ганьба. А Україну в цей переламний історичний момент підтримує весь світ", – сказали полярники.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що до України їдуть держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

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