Війна затягується: міністр фінансів попередив про серйозні проблеми для України

Україна готується до того, що активна фаза бойових дій триватиме і у 2025 році, що вимагає додаткового фінансування з боку міжнародних партнерів.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів у інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, попередні прогнози, на яких базувалася програма співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), виявилися вже не актуальними.

"Коли готували програму, один з ключових параметрів визначав, що активна фаза війни діятиме до середини 24-го року. Як бачимо, цей прогноз не реалізувався," - повідомив міністр.

Ця ситуація створює додаткові виклики для формування збалансованого бюджету України на наступний рік. За словами Марченка, наявних на сьогодні запевнень від міжнародних партнерів недостатньо для подання збалансованого бюджету на 2025 рік.

"Зараз ми постійно проговорюємо з нашими партнерами, що нам потрібно додаткове фінансове запевнення, тому що війна буде продовжена у 2025 році і нам потрібно мати буфер", - наголосив міністр фінансів.

Говорячи про конкретні цифри, Сергій Марченко оцінив додаткові фінансові потреби України на 2025 рік у 12-15 мільярдів доларів США. Він підкреслив, що ця оцінка повністю відповідає поточним дискусіям з МВФ.

Нагадаємо, на думку журналіста та політичного аналітика Віталія Портникова, Україна може зараз укласти мир із Росією, якщо вона капітулює, але потім все одно повинна готуватися до нападу з боку ворога. За словами Портникова, існують два сценарії завершення війни – південно-корейський і в'єтнамський.

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