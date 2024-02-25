Війни у Газі не було б, якби Путін не напав на Україну — Мелоні

Також вона закликала до відновлення міжнародного права, оскільки без цього конфлікти будуть продовжуватись.

Голова уряду Італії Джорджа Мелоні припустила, що ескалація на Близькому Сході могла не відбутись, якби Росія не почала повномасштабне вторгнення до України в лютому 2022 року.

Про це вона заявила під час інтерв’ю Il Giornale, інформує ЄП.

На думку Мелоні, якби Росія не вторглася в Україну, то, "найімовірніше, ХАМАС не здійснив би" атаки на Ізраїль у жовтні 2023 року, яка призвела до війни в секторі Гази.

"Таке серйозне порушення міжнародної системи, заснованої на правилах, до того ж із боку постійного члена Ради Безпеки ООН, неминуче повинно було мати ланцюгову реакцію для інших регіонів світу – від Близького Сходу до Балкан і далі до Африки", – пояснила вона.

Також премʼєрка Італії зауважила, що без відновлення міжнародного права "спалахи конфліктів будуть продовжувати множитися".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 лютого президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підписали безпекову угоду між двома країнами.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна підписала ще одну безпекову угоду з Канадою.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.