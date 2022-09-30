Війну можна закінчити швидше, ніж Україна пройде всі бюрократичні процедури зі вступу до НАТО: Подоляк розповів як

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що для України головне - повернути усі свої території та виграти війну, в чому можуть допомогти країни НАТО.

Михайло Подоляк зауважив, що війну можна буде завершити швидше, ніж Україна пройде всі бюрократичні процедури зі вступу до НАТО. Однак для цього нам потрібна сучасна зброя вже якнайшвидше.

Про це радник керівника ОП сказав в ефірі телемарафону.

"Ми таким чином сьогодні наголошуємо на головному: по-перше, ми фіксуємо напрямок конкретного розвитку нашої безпекової архітектури. Це перше і ключове. Друге: таким чином ми кажемо нашим партнерам із НАТО, що, мовляв, давайте з необхідними обсягами зброї вирішимо це (війну з РФ - ред.) якнайшвидше. І третє: ми намагаємося нашим партнерам показати, що ми вже намалювали дорогу, але для того, щоб не було війни, потрібно пришвидшити відправку техніки до України", - розповів Подоляк.

За його словами, це конкретні елементи однієї важливої стратегії, яку "президент Зеленський вже чітко намалював: війна; зброя, якою ми цю війну маємо виграти; території, які ми цієї зброєю маємо звільнити; і після цього, одночасно зі звільненням територій, ми маємо ввійти у військовий Альянс, для того, щоб таких інтенсивних війн на сході Європи не було".

Нагадаємо, Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеним порядком. Українська армія вже довела, що відповідає усім стандартам Альянсу, тепер залишилась лише юридична складова.

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