“Війну треба закінчувати”: Зеленський розповів про підсумки візиту до США

Президент запевнив, що під час цього візиту було зроблено все залежне від України, щоб максимально посилитись.

Президент України Володимир Зеленський завершив усі потрібні перемовини у Сполучених Штатах, де представив План перемоги, пояснивши кожен його пункт.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні у п’ятницю, 27 вересня.

“Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України – це швидший мир. Усе ключове для України – на столі у партнерів, усе розглядається. Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми щодо всіх тем устигли попрацювати”, - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що його команда на зустрічі в Німеччині у форматі “Рамштайну”, яка відбудеться в жовтні, разом із партнерами буде “йти за змістом пунктів Плану перемоги”.

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Український лідер нагадав про обговорення усіх “ключових рішень” з президентом США Джо Байденом та представлення Плану перемоги обом кандидатам у президенти — Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

“Для України важливо, щоб Америка розуміла Україну безпосередньо. Саме так і є. Цю російську війну треба закінчувати, і закінчувати справедливо, щоб жоден агресор не робив більше такого, як Росія”, - заявив президент.

Володимир Зеленський запевнив, що під час цього візиту було зроблено все залежне від України, щоб максимально посилитись.

“Тепер разом із партнерами нам потрібно забезпечити саме те, що наблизить справедливий мир. Росія повинна програти цю війну. Україна має виграти. Це реальні основи для спільної безпеки. Мир завдяки силі”, - підсумував він.

Терміново! Зеленський зі США звернувся до українців!

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 вересня, зустрівся з експрезидентом США, кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом. Трамп зазначив, що він і Зеленський хочуть, щоб війна в Україні закінчилася справедливим миром. І це станеться в потрібний час.

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