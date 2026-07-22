Війну зупинять, але не закінчать: "Мадяр" відверто розповів, що чекає на Україну

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» / © Getty Images

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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» вважає, що майбутнє України назавжди пов’язане із захистом. На його думку, навіть після зупинення бойових дій війна не буде повністю закінчена.

Про це Бровді розповів у інтерв’ю журналісту Кейлану Робертсону.

Командувач СБС заявив, що не розраховує на повернення до колишнього мирного життя.

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«Мій поточний спосіб життя не передбачає повернення до колишнього мирного життя — я перебуваю в пріоритетних цілях спецслужб агресора. Але я не маю ілюзій. Своє найкраще мирне життя я вже прожив», — сказав «Мадяр».

Він також висловив думку, що навіть можливе припинення бойових дій не означатиме завершення війни.

«Коли війну буде зупинено з тих чи інших геополітичних причин або домовленостей, вона буде саме зупинена, але не закінчена«, — сказав Бровді.

Він переконаний, що агресивна політика Росії зберігатиметься.

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«Ми, цивільні люди, спробуємо повернутися до мирного життя. Але агресивна політика Росії нікуди не зникне — навіть після Путіна його наступники ментально хотітимуть помститися українцям, які опустили їх на весь світ. Україна ще довго залишатиметься у підвищеному військовому, психологічному та емоційному тонусі«, — прогнозує командувач СБС.

За його словами, майбутнє українців назавжди буде пов’язане із захистом держави. Йдеться, зокрема, про розвиток технологій, дистанціювання пілотів від лінії фронту та підтримку сімей загиблих.

«Ми воюватимемо рівно стільки, скільки йтиме ця війна, паралельно наводячи страх на населення Росії. Щоб кожен їхній житель, дивлячись на наші публікації, тричі подумав: чи варто йому за кілька мільйонів рублів підписувати контракт і йти сюди гинути», — резюмував «Мадяр».

До слова, на думку журналіста Віталія Портникова, війна в Україні триватиме стільки, скільки у Росії вистачатиме ресурсів, а будь-які заяви Києва, Вашингтона чи Брюсселя щодо термінів її завершення не мають реального значення. За словами Портникова, якщо у президента РФ Володимира Путіна будуть можливості для продовження бойових дій, він воюватиме роками, і жодних ілюзій щодо швидкого миру до зими бути не повинно.

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