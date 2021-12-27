Вийшла лише в сукні: у Херсоні знайшли мертвою жінку, яка загадково зникла під час корпоративу

Вийшла лише в сукні: у Херсоні знайшли мертвою жінку, яка загадково зникла під час корпоративу

За попередніми даними, жінка могла замерзнути.

У Херсоні знайшли мертвою 38-річну жінку, яка вийшла з ресторану і загадково зникла. Зниклу шукали 2 дні та знайшли мертвою біля закладу, де вона святкувала.

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Про це повідомляє kherson.net.ua.

За даними видання, жінка зникла 24 грудня орієнтовно о 23:00 під час корпоративу. Вона вийшла з ресторану лише у чорній сукні та без верхнього одягу. Зниклу два дні розшукували волонтери, поліція та родичі. 26 грудня волонтери повідомили, що тіло жінки знайшли поблизу ресторану, де вона святкувала. За попередніми даними, жінка могла замерзнути.

У поліції Херсонської області у коментарі ТСН.ua підтвердили смерть жінки. Остаточну причину трагедії встановить експертиза.

Відомо, що у покійної залишилось двоє дітей та чоловік.

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