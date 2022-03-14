Вийшла перша серія онлайн-садочка з розвивальними відеозаняттями для дітей 3-6 років

Вийшла перша серія онлайн-садочка з розвивальними відеозаняттями для дітей 3-6 років

Проєкт покликаний допомогти батькам зайняти дитину пізнавальними активностями, і тим самим відволікти дітей від воєнної дійсності.

ЮНІСЕФ разом із Міністерством освіти й науки України запустили дитячий онлайн-садок НУМО з розвивальними відео заняттями для дітей 3-6 років.

У першій серії дитячого садочка у онлайні йдеться про весну. Малюки дізнаються про різноманітні квіти, природні явища, пори року, географічні різноманітні цікавинки.

Це відеозаняття для дітей 3-6 років. Тож, доєднатися до учнів можна за посиланням.

Над проєктом працювали ЮНІСЕФ та Міністерство освіти і науки.

Наразі багато родин вимушено перебувають в укриттях, у дорозі або намагаються адаптуватися до нового місця, і проєкт НУМО допоможе батькам організувати дозвілля малюків та зберегти зв'язок із освітнім процесом.