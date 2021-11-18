Вийшла погуляти і зникла: у Сумській області вже два дні розшукують 11-річну дівчинку

Вийшла погуляти і зникла: у Сумській області вже два дні розшукують 11-річну дівчинку

Дівчинку розшукує весь особовий склад районного відділку поліції.

У м. Ромни Сумської області поліція вже два дні розшукує 11-річну Олену Полуян. Дівчинка 16 листопада пішла на прогулянку і загадково зникла.

Про це повідомили в Нацполіції Сумської області.

За даними слідства, Олена 16 листопада вийшла на прогулянку та досі не повернулася додому. Дівчинку розшукують правоохоронці.

На момент зникнення дитина була одягнена у синю куртку, чорні штани та чорні замшеві чоботи. Дівчинка худорлявої статури, у неї чорне довге волосся та блакитні очі. Олену розшукує весь особовий склад поліції районного відділення.

"Правоохоронці звертаються до всіх небайдужих громадян - якщо комусь відомо про те, де перебуває дівчинка, повідомляйте до поліції. Зробити це можна, звернувшись до найближчого відділення поліції або ж зателефонувавши на один із номерів телефону: (05448) 5-26-62, 5-25-49 (ЧЧ), 050 307 99 34, 098 554 10 01 або на цілодобову лінію "102", - йдеться у повідомленні поліції.

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