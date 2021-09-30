Вийшла з автобуса і вибігла на дорогу: в Черкаській області автомобіль на очах у матері збив 7-річну дівчинку

Вийшла з автобуса і вибігла на дорогу: в Черкаській області автомобіль на очах у матері збив 7-річну дівчинку

7-річна дівчинка в тяжкому стані, за її життя боряться медики.

У селищі Станіславчик Матусівської ТГ Черкаської області автомобіль на очах у матері збив 7-річну дівчинку.

Про це повідомили в Нацполіції Черкаської області.

ДТП сталась у середу, 29 вересня, о 15:00. Мати з дитиною вийшли із автобуса на зупинці поблизу селища. У цей час дитина раптово вибігла на дорогу, де потрапила під колеса автомобіля "Газель". Водій транспортного засобу розповів поліції, що не встиг загальмувати, через що збив дівчинку. Аварія сталась на очах у матері та інших місцевих жителів. На місце події викликали швидку.

Дитину госпіталізували до Шполянської районної лікарні. Її стан тяжкий, наразі дівчинка у комі. Медики також повідомили, що через травми транспортувати потерпілу до Черкаської обласної лікарні не можна.

ГУ Національної поліції в Черкаській області

"Слідчі Звенигородського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик. Триває слідство", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, в Одесі мопед збив 7-річну дівчинку на пішохідному переході.

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