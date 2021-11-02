Вийшла з дому і не повернулась: у Тернопільській області вже два дні розшукують 15-річну дівчину

Мобільний телефон дівчина залишила вдома.
У Тернопільській області розшукують 15-річну Олександру Братусь, яка 31 жовтня вийшла з дому та не повернулась.
Про це повідомили в поліції Теребовлянщини.
Дівчина мешкає у с. Хмелівка, Микулинецької ТГ Тернопільської області. Олександра 31 жовтня об 11:00 вийшла з дому та не повернулась. Мобільний телефон дівчина залишила вдома.
Олександра Братусь худорлява, невисокого зросту. У неї світле волосся та шрам на бороді.
На момент зникнення була одягнена у сині куртку та штани, чорну кофту та фіолетові кросівки.
Якщо вам відомо про те, де перебуває дівчина, телефонуйте: (03551)2-12-14 або на лінію 102
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