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Вийшла з дому і не повернулась: у Тернопільській області вже два дні розшукують 15-річну дівчину

Вийшла з дому і не повернулась: у Тернопільській області вже два дні розшукують 15-річну дівчину

Фото: поліція Теребовлянщини

Мобільний телефон дівчина залишила вдома. 

У Тернопільській області розшукують 15-річну Олександру Братусь, яка 31 жовтня вийшла з дому та не повернулась. 

Про це повідомили в поліції Теребовлянщини. 

Дівчина мешкає у с. Хмелівка, Микулинецької ТГ Тернопільської області. Олександра 31 жовтня об 11:00 вийшла з дому та не повернулась. Мобільний телефон дівчина залишила вдома. 

Олександра Братусь худорлява, невисокого зросту. У неї світле волосся та шрам на бороді. 

На момент зникнення була одягнена у сині куртку та штани, чорну кофту та фіолетові кросівки. 

Якщо вам відомо про те, де перебуває дівчина, телефонуйте: (03551)2-12-14 або на лінію 102

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