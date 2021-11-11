Вийшла з дому о шостій ранку: на Дніпропетровщині безвісти зникла 15-річна дівчинка (прикмети)

Раніше школярка вже тікала з дому.
У Новомосковську Дніпропетровській області правоохоронці та волонтери розшукують зниклу безвісти 15-річну Надію Бегіу.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Так, дівчинка вийшла з дому близько шостої години ранку 9 листопада. З того часу вона перестала виходити на зв'язок із рідними та близькими. Де вона зараз, невідомо.
Її прикмети: на вигляд 15—16 років, зріст близько 150 сантиметрів, худорлявої статури, темно-русяве волосся, коротка стрижка, очі блакитні. Була одягнена у чорну куртку, чорну шапку, темну кофту.
“Раніше вже неодноразово уходила з дому, але поверталася з працівниками поліції. Усім, хто володіє інформацією про місцезнаходження неповнолітньої Надії Бегіу, прохання повідомити до поліції за телефонами: “102”, (068) 491 16 16”, — підкреслили в Нацполіції області.
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