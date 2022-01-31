Вийшла заміж за вбивцю свого сина: на Тернопільщині чоловік розчленував дружину

Вийшла заміж за вбивцю свого сина: на Тернопільщині чоловік розчленував дружину

Чоловік через 9 років вийшов з в'язниці та вбив дружину.

У Тернопільській області до довічного позбавлення волі засудили чоловіка, який вбив, розчленував дружину та викинув її останки в річку Збруч.

Про це 31 січня повідомили в прокуратурі Тернопільської області.

Вбив через дзвінок новому коханому

Чоловік у листопаді 2016 року вийшов з в'язниці та вбив свою дружину, яка допомагала йому по господарству. Причиною розправи стало те, що жінка зателефонувала своєму новому співмешканцю.

Щоб приховати сліди злочину, він розчленував тіло та викинув його в річку Збруч.

"Особу обвинуваченого судом визнано винним за п. п. 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122 КК України та засуджено до покарання у виді довічного позбавлення волі. Вирок ще не набрав законної сили", - повідомили у прокуратурі.

Вбив дитину та викинув тіло до колодязя

Як повідомляли тернопільські ЗМІ, у 2007 році у селі Фащівка Підволочиського району чоловік вбив свого 1-річного сина. Це сталось, коли підозрюваний був нетверезим та посварився із жінкою.

Потерпіла втекла до матері агресора в сусіднє село, залишивши з батьком 1-річного Андрійка. Коли дитина розплакалась, чоловік кілька разів кинув хлопчика об підлогу. Потім він прив'язав тіло сина до каменюки та викинув його в колодязь. Тоді чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Жінка у в'язниці вийшла заміж за вбивцю сина

Проте жінка пробачила кату вбивство сина та у 2008 року у в'язниці вийшла за нього заміж. У 2016 року чоловік звільнився із місць позбавлення волі, скориставшись так званим "законом Савченко".

Дружина на той час мешкала із своїм новим коханим. Проте вона впустила чоловіка до свого будинку в селі Мала Лука тодішнього Гусятинського району. 30 листопада 2016 року жінка прийшла до чоловіка, щоб допомогти по господарству. Тоді він, приревнувавши до нового коханого, жорстоко вбив дружину. Труп чоловік розчленував та склав у сумки. Згодом він викинув частини тіла в річку Збруч. Водолази кілька днів шукали останки покійної.

ГУ НП Тернопільської області

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