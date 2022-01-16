Вийшла зі шкільного автобуса та зникла: на Дніпропетровщині поліція та волонтери шукають 12-річну дівчинку

Вийшла зі шкільного автобуса та зникла: на Дніпропетровщині поліція та волонтери шукають 12-річну дівчинку

Дівчинку шукають вже другу добу.

У селі Привільне Криничанського району Дніпропетровської області 14 січня 12-річна Іванна Калинар вийшла зі шкільного автобуса та не повернулась додому. Її розшукує поліція та волонтери.

Про це повідомили в Нацполіції Дніпропетровської області.

За даними поліції, дівчинка 14 січня о 15:30 приїхала на шкільному автобусі до села Привільне та загадково зникла. Її 15 січня розшукували правоохоронці та небайдужі волонтери.

"Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся темне нижче плечей (зачіска каре), очі темні, має невелику косоокість. Була одягнена: пуховик "болотного" кольору, шапка рожева з бубоном, джинси темно - синього кольору , черевики дуті (знизу чорні, зверху сині з малюнком зірки)", - повідомили в поліції.

ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

У Павлоградському пошуково-рятувальному кінологічному загоні "Антарєс" повідомили, що вони разом із іншими волонтерами та небайдужими 15 січня розшукували дитину, проте місце перебування дівчинки і досі невідоме.

"Волонтери та правоохоронці ретельно опрацювали величезні території полей, лісосмуг, чисельні занедбані будівлі, берегову зону ставків, хащі очерету та сміттєзвалища", - йдеться у повідомленні.

Фото: Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін "Антарєс"

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