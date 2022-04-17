Вийшли на новий рівень: кадирівські тіктокери влаштували бій у вже окупованій росіянами частині Маріуполя

За словами очевидців, ЗСУ у цій частині міста немає вже понад 20 днів.

У Маріуполі Донецької області кадирівські тіктокери зафільмували черговий epic fail бій задля красивих "бойових" кадрів. Цього разу вони перевершили самі себе і влаштували перестрілку з невидимим ворогом в окупованому районі міста.

Відео виклали в Мережі.

"Якщо ви думаєте, що тікток військо "кадирівців" воює лише автоматами з пустими вікнами, то це не так. Новий рівень - підігнати танк і розстрілювати багатоповерхівки в районі, який вже окупований. На цьому відео частина Лівобережного району, що найближча до Східного. Постріли в бік будинків, де немає наших захисників не менш 20 днів. Цивільні? Хіба вони хвилюють окупантів? Гарне відео важливіш за життя маріупольців", - йдеться в публікації під відео .

Нагадаємо, що тіктокери Кадирова знову "зашкварилися" з постановчим відео. Після бою зі світлофором і порожнім будинком, вони обстріляли повітря.