Вийшли з дому і не повернулись: в Івано-Франківській області загадково зникли мати та її 4-річна донька

Вийшли з дому і не повернулись: в Івано-Франківській області загадково зникли мати та її 4-річна донька

Поліція розшукує зниклих.

В Івано-Франківській області розшукують 36-річну матір та її 4-річну доньку, які загадково зникли.

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Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.

За даними поліції, жінка та дитина 7 лютого вийшли з дому та не повернулись. Наразі місце перебування матері і дочки невідоме.

36-річну жінку звати Романюк Катерина Миколаївна. Її прикмети: зріст 156 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темного кольору. Одягнена в зимову куртку голубого кольору, джинси та сірі кросівки.

Її доньку звати Герман Ірина-Ольга Петрівна. Прикмети: зріст 110 см, середньої тілобудови, волосся русяве, очі карі. Одягнена в куртку рожевого кольору.

Якщо вам щось відомо про місце перебування матері та дитини телефонуйте на 102 або (0342) 79-03-23, 096 327 70 24.

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