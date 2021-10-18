Вийшли з дому і перестали виходити на зв'язок: в Миколаївській області зникли безвісти дві малолітні сестри

Вийшли з дому і перестали виходити на зв'язок: в Миколаївській області зникли безвісти дві малолітні сестри

Правоохоронці просять надати будь-яку інформацію, яка допоможе знайти неповнолітніх.

У Миколаївській області правоохоронці розшукують двох зниклих безвісти неповнолітніх сестер. Увечері 17 жовтня вони вийшли з дому і перестали виходити на зв'язок з рідними та близькими.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, правоохоронці встановлюють місцезнаходження Фройчак Тетяни та Надії 9 і 11 років. Вони о сьомій вечора вийшли з дому і все ще не повернулися.

Їх прикмети: зріст близько 110—120 сантиметрів, світло-русяве волосся. Одна з дівчат міцної статури, друга — худорлявої. Були одягнені, орієнтовно, в сіру і червону куртки.

Поліція Миколаївської області

“Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дітей або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Баштанка, вул. Семена Бойченка, 5, тел: (05158) 2-71-56, (0512) 53-13-08, “102”, — відмітили в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Дніпрі правоохоронці розшукують 41-річного Максима Андріуца, який виїхав з дому на автомобілі і зник безвісті.

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