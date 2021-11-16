Вийшов із авто і зник безвісти: у Дніпрі розшукують 20-річного хлопця, який пішов уночі з приятелем на рибалку

Вийшов із авто і зник безвісти: у Дніпрі розшукують 20-річного хлопця, який пішов уночі з приятелем на рибалку

З собою молодик не мав телефону та документів.

У Дніпрі громадськість розшукує 20-річного Микиту Володимирова. Хлопець поїхав на рибалку зі знайомим та зник безвісти.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написала сестра хлопця Маргарита Володимирова.

Як стало відомо, близько третьої години ночі 13 листопада він разом зі своїм товаришем вирушив на рибалку на чорному автомобілі Daewoo Lanos. На виїзді з міста він зупинив авто та вийшов у туалет. Після чого зник безвісти. З собою він не мав ні документів, ні мобільного телефону — вони залишилися у салоні авто.

Його прикмети: зріст близько 183 сантиметрів, худорлявої статури, волосся русяве, очі карі. На правому передпліччі є тату із зображенням вовка.

Був одягнений у темно-сірий плащ із капюшоном, чорно-білий шарф, чорні джинси та сірі черевики.

“Поліція робить все можливе, щоб знайти його. Але прошу вас відгукнутися. Може хтось щось бачив, чи знає. Будь-яка інформація є дуже важливою”, — написала Маргарита Володимирова.

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