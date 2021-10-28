Вийшов із в'язниці та вбив батька: у Кривому Розі чоловіка засудили до семи років ув'язнення

За даними правоохоронців, чоловік уже неодноразово був засуджений.
У Кривому Розі до семи років в'язниці засудили 29-річного чоловіка, який жорстоко вбив свого батька.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, інцидент стався ще у травні 2020 року. Між батьком і сином розгорівся конфлікт, в ході якого чоловік завдав громадянину безліч ударів по голові та тілу. Внаслідок чого постраждалий помер.
Примітно, що горесин вже неодноразово був судимий. Не впорався з агресією він і цього разу. За що проведе за ґратами сім років.
“Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким 29-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України”, — розповіли в пресслужбі прокуратури.
Нагадаємо, що у Кам'янському на дев'ять з половиною років в'язниці засудили чоловіка, який молотком до смерті забив свого приятеля.